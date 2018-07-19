خلال حضوره تقديم السعودية لتقريرها الطوعي..الوزير المطوع يؤكد أن السعودية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية نيويورك في 18 يوليو / بنا/ هنأ السيد محمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء الوفد السعودي على العرض المميز الذي قدمه خلال استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء في نيويورك.



وقال أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية المستدامة، بأبعادها المختلفة وأولت اهتماما كثيرا بالمبادرات الوطنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي كان لها مشاركاتها الفاعلة اثناء تقديم الاستعراض.



وأضاف المطوع أن الاستعراض المميز الذي قدمته المملكة أظهر ما تحظى به من نمو مستدام وراسخ ومبادرات متقدمة تمثلت في جوانب مختلفة.



وقال المطوع في مداخلة له في ختام استعراض الوفد السعودي للتقرير الطوعي ان جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج والمعتمرين، تؤكد للعالم أجمع الدور البارز الذي تقوم به السعودية في هذا الشأن.



وأضاف "انني أجد نفسي كجزء من العالم ممتنا ومقدرا للخدمات التي تقدمها المملكة لضيوفها من زوار بيت الله الحرام".



وقد تلقى وزير شؤون مجلس الوزراء من الوفد السعودي التهنئة على العرض الناجح الذي قدمته مملكة البحرين في تقريرها الوطني الطوعي الأول والذي أبرز تجربة البحرين في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م.



واشاد الوفد السعودي بما حققته مملكة البحرين بشأن أهداف التنمية المستدامة لبلوغ أكبر قدر من تحقيق هذه الأهداف في قطاعاتها المختلفة.



ع إ ح/خ.أ



بنا 2021 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/18 - 51 : 11 PM