الاشغال : غلق مسار على شارع السلمانية على مراحل المنامة في 18 يوليو/ بنا / تعلن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع السلمانية بمنطقة المنامة تستدعي غلق مسار على مراحل من كل اتجاه وتوفير مسار للحركة المرورية في الجزء المحصور بين شارع الكويت و شارع الملك عبد العزيز.





وسوف يتم بدء العمل في الموقع المذكور ابتداء من يوم غد الخميس الساعة 11 مساءً، إلى يوم السبت المقبل الساعة 6 صباحاً .



وأهابت الاشغال بالمواطنين، والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





ح ب/ع ذ



بنا 1754 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/18 - 58 : 09 PM