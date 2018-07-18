وزير الخارجية يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين البحرين والمملكة المتحدة لندن في 18 يوليو/ بنا / أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بعلاقات الصداقة عميقة الجذور والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تضع البلدين في موقع مثالي لاغتنام الفرص المستقبلية وتمنحهما أساسًا من الثقة والبناء عليه من أجل مستقبل مشرق.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية، اليوم، في حفل الاستقبال السنوي لجمعية الصداقة البحرينية البريطانية الذي أقيم في قاعة تشرشل بمجلس العموم البريطاني بحضور عدد من نواب البرلمان البريطاني وفي مقدمتهم السيد كونور بيرنز رئيس مجموعة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان البريطاني، حيث نقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وشعب مملكة البحرين لجميع أعضاء جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وتمنياتهم لهم بكل التوفيق والنجاح.

وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أن مملكة البحرين وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى تمضي قدمًا في جميع مجالات التقدم التطور ومواصلة مسيرة التنمية لتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء رغم كل التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد معالي وزير الخارجية على قوة الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتعاون الوثيق والفعال بين البلدين والذي يشهد تطورًا مستمرًا يعكس مدى اتساع وقيمة العلاقات الثنائية، منوهًا معاليه بالافتتاح الرسمي لمنشأة الإسناد البحري البريطاني في مملكة البحرين ونمو التبادل التجاري، وأعرب عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين ستواصل النمو والازدهار على جميع المستويات ولتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.

وعبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره لجهود جمعية الصداقة البحرينية البريطانية وكافة شركاء وأعضاء الجمعية لدورهم الملموس في توطيد العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، متمنيًا للجمعية مواصلة دورها الكامل في تنمية الصداقة المشتركة بين البلدين.

وأضاف معالي وزير الخارجية أن جهود جمعية الصداقة البحرينية البريطانية تحظى بكل الدعم والتقدير من لدن جلالة الملك المفدى، حيث يولي جلالته أولوية شديدة لعلاقات الصداقة مع المملكة المتحدة، ولدور جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في دعم هذه العلاقات.

من جانبهم، أعرب أعضاء جمعية الصداقة البحرينية البريطانية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الخارجية ودعم معاليه لكافة أعمال ومبادرات الجمعية، مؤكدين اعتزازهم بما يقومون به من دور من أجل تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في شتى المجالات، مؤكدين حرصهم على مواصلة وتطوير هذا الدور بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.





ح ب/م خ/ع ذ



بنا 1751 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/18 - 43 : 10 PM