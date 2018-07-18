الوزير خلف: البلديات تطرح مناقصة تجميل تقاطع الجنبية المنامة في 18 يوليو/ بنا / أعلن سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن طرح الوزارة لمناقصة تجميل تقاطع الجنبية (الواقع على شارع الشيخ عيسى بن سلمان)، منوهاً إلى أن الوزارة عكفت خلال الفترة الماضية على وضع تصورات حرصاً على أن يكون المشروع بالمظهر الذي يليق بأهمية هذا الموقع على اعتبار أنه المدخل الرئيسي لمملكة البحرين.







و قد تم تشكيل فريق عمل بموجب قرار وزاري في 20 ديسمبر 2015، لدراسة أوضاع المزروعات في التقاطع وشارع الشيخ عيسى بن سلمان برئاسة مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة، حيث قام الفريق بعمل جميع الدراسات اللازمة واخذ العينات وتحليلها وقد انتهت هذه اللجنة الفنية من أعمالها وسلمت تقاريرها إلى وكيل الوزارة لشئون البلديات متضمناً التحليل الفني والحلول والمقترحات والمعوقات وكذلك الكلفة التقديرية والتوصيات.



وأضاف الوزير "بموجب هذا التقرير الفني، فإن الوزارة قد باشرت بالفعل في تنفيذ الحلول المقترحة من خلال التوجه للحل الجذري، حيث انتهت الوزارة بالفعل من إعداد الخرائط التفصيلية لكامل المنطقة وتم الانتهاء من كافة التراخيص، كما تم الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة للطرح، كما وقد قام المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في نفس الوقت بعمل دراسة مشتركة مع جامعة البحرين توصلت الى نفس النتائج".



وأوضح خلف أن "المشروع يشتمل على إنشاء شبكة صرف للمياه، وزيادة وتحسين التربة الموجودة، وإنشاء شبكة ري وزراعة المسطحات والأشجار والنخيل والزهور التجميلية، مع تركيب جميع الخزانات والمضخات اللازمة لذلك، ويأتي ذلك تماشياً مع التطوير الشامل لشبكة الطرق والتقاطع المذكور".



وعن التصورات التي وضعتها الوزارة لتجميل تقاطع الجنبية، قال الوزير: "إن التصورات تركزت على إنشاء شبكة الصرف المتكاملة لصرف المياه الجوفية الزائدة بالمضخات وأنابيب التصريف و إنشاء الخزانات الأرضية المنفصلة وإصلاح شبكات الري في المنطقة، علاوة على القيام بزيادة مستوى التربة وذلك لرفع مستوى الأرض عن منسوب المياه الجوفية بغرض استصلاح التربة السطحية وزراعتها بالأشجار الملائمة لظروف المنطقة، والقيام بعمليات الصيانة الزراعية من تنظيف وتقليم وإزالة السعف الجاف والحشائش والتسميد والوقاية من الآفات الزراعية".



وتحدث خلف عن أن استراتيجية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تركز على الاهتمام بتجميل الشوارع بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك حرصاً منها على إضفاء المظهر الجمالي على الشوارع، علما بأن تطوير هذا التقاطع يحظى بمتابعة واهتمام من قبل المجلس البلدية للمنطقة الشمالية.





ح ب/ع ذ



بنا 1749 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/18 - 53 : 09 PM