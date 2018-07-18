وزارة الخزانة الأمريكية : لا اجتماعات رسمية بالمسؤولين الصينيين للتفاوض حول القضايا التجارية واشنطن في 18 يوليو / بنا / أكد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية أن الوزير ستيفن منوشن لن يعقد لقاءات ثنائية رسمية مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة الـ 20 التي ستعقد في الأرجنتين في نهاية هذا الأسبوع.







ونقلت اذاعة "سوا" عن هذا المسئول قوله اليوم إن وزير الخزانة الأميركي قد يتواصل مع المسؤولين الصينيين في جلسات غير رسمية لمناقشة القضايا التجارية التي تخص البلدين.



وكان منوشن قد أعرب الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده لإعادة التفاوض مع الصين حول القضايا التجارية، بشرط أن تبدي بكين استعدادها لـ"بذل جهود جادة لإحداث تغييرات هيكلية" لسياساتها.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات أخرى على سلع بقيمة 200 مليار دولار.







م.ح./ع ذ



بنا 1748 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/18 - 52 : 09 PM