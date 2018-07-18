اندلاع حريق في سوق اسبوعي في العاصمة الباكستانية وتضرر 150 متجرا اسلام آباد في 18 يوليو/بنا/ اندلع حريق كبير في سوق يقام كل أسبوع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون وتقارير محلية، حيث تضرر 150 متجرا على الأقل، ويقع سوق إيتوار بازار في وسط مدينة إسلام آباد ويضم حوالي 2000 محل ويعمل أيام الأحد والثلاثاء والجمعة.







وقال مسؤولون من سلطات تنمية العاصمة إن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحادث فور تلقي معلومات عن الحادث وحاولوا إخماد الحريق الذي انتشر بعد ذلك في المتاجر، ولم ترد تقارير عن الضحايا حتى الآن، ولم يكن هناك باعة متجولون أو زبائن في السوق عندما اندلع الحريق.



وقال مسؤولون إنه لم يتم التأكد من سبب اندلاع الحريق حتى الآن، مضيفا أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.



وأضاف المسؤولون أنه فور تلقي معلومات عن الحادث، وصلت ست عربات إطفاء إلى الموقع في البداية. ولكنهم لم ينجحوا في السيطرة على الحريق فتم إرسال أربع عربات أخرى لإخماد الحريق الهائل.



وقال أصحاب المتاجر الذين وصلوا إلى المنطقة بعد إندلاع الحريق إن جميع الأشياء القيمة التي كانت داخل السوق تضررت، مما أدى إلى خسائر كبيرة لهم. واندلع الحريق في قسم الملابس في السوق، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام محلية.









خ.أ



بنا 1728 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/18 - 33 : 09 PM