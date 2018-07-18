الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في القمة 20 لمنظمة كوميسا الإفريقية لوساكا في 18 يوليو / بنا / شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت بتاريخ 18 - 19 يوليو 2018م في مدينة لوساكا، عاصمة جمهورية زامبيا.







وأكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات، الذي شارك في القمة، أن تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والقارة الافريقية هو أحد أولويات المجلس في المرحلة الحالية، حيث أقر المجلس الوزاري خطة للتحرك مع عدد من الدول الإفريقية الفاعلة والمنظمات الرئيسية، وتقوم الخطة على ثلاثة مسارات: مسار المشاورات السياسية، ومسار التعاون الاقتصادي، ومسار التواصل الثقافي .



وقد أبرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون مذكرة تفاهم مع منظمة الكوميسا في عام 2010م ركزت على التعاون الاقتصادي. وتضم منظمة الكوميسا في عضويتها معظم دول شرق وجنوب وشمال إفريقيا وعدداً من الدول العربية مثل مصر وليبيا والسودان، وانضمت إليها خلال هذه القمة تونس والصومال ليصبح عدد أعضائها (21) دولة.

ويعمل مجلس التعاون ومنظمة الكوميسا حالياً على تطوير التعاون بينهما في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي، ويستهدف هذا التعاون فتح الأسواق الإفريقية للصادرات الخليجية، وزيادة معدلات الاستثمار.



وأشار الأمين العام المساعد لمجلس التعاون إلى أن خطة التحرك الخليجية في إفريقيا تهدف إلى تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في أفريقيا، وفي الوقت نفسه فإن الخطة تهدف إلى تحقيق تقارب سياسي وأمني يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في دول أفريقيا في مواجهة الإرهاب والتطرف، والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية التي تسعى إلى زعزعة استقرارها والسلم الاجتماعي.



وبالإضافة إلى القمة التي بدأت أعمالها اليوم، شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه وزراء خارجية دول منظمة الكوميسا، والاجتماعات الفنية التي عقدت في لوساكا تحضيراً للقمة.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1726 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/18 - 30 : 09 PM