موجة الحر في اليابان تسفر عن إصابة نحو عشرة آلاف شخص بضربة حر طوكيو في 18 يوليو/بنا/ قالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية اليوم "إن درجات الحرارة المرتفعة جدا التي تجتاح اليابان الآن أدت إلى دخول تسعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسين شخصا إلى المستشفيات بسبب الإصابة بضربات حر وتوفي منهم اثنا عشر شخصا وذلك في الأسبوع الذي انتهى يوم الأحد الماضي".





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية الرسمية (NHK) أن "إجمالي عدد الضحايا كان أكبر بـ3.7 مرة عن الرقم المسجل في الأسبوع السابق، وأكبر بـ1.3 مرة عن عام سابق. وكان أكثر من نصفهم يبلغ من العمر خمسة وستين عاما أو أكبر، وطلب من ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرة أشخاص البقاء في المستشفيات".



وأضافت "حسب المناطق سجلت محافظة أوساكا غربي اليابان العدد الأكبر من الضحايا عند سبعمائة واثنين وخمسين شخصا تلتها طوكيو شرقي اليابان عند سبعمائة وأربعة أشخاص. أما في مناطق غربي اليابان التي شهدت مؤخرا أمطارا غزيرة كارثية فقد كان عدد المصابين بضربات حر في محافظة أوكاياما أكبر بمرتين عن عام سابق وبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين شخصا بينما بلغ في هيروشيما ثلاثمائة وخمسة عشر شخصا".



وتقول السلطات إن درجات الحرارة المرتفعة جدا كانت السبب في هذه الزيادة الحادة.



خ.أ



بنا 1712 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/18 - 22 : 09 PM