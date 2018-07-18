وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي مستجدات الأوضاع في المنطقة أبوظبي في 18 يوليو/ بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي.



وذكرت وكالة انباء الامارات انه ‏‎جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتنامية بين دولة الإمارات وأوغندا .

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





م خ/ع ذ



بنا 1656 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/18 - 21 : 08 PM