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وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي مستجدات الأوضاع في المنطقة
2018/07/18 - 21 : 08 PM
أبوظبي في 18 يوليو/ بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي.

وذكرت وكالة انباء الامارات انه ‏‎جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتنامية بين دولة الإمارات وأوغندا .
كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


م خ/ع ذ

بنا 1656 جمت 18/07/2018


عدد القراءات : 9         اخر تحديث : 2018/07/18 - 21 : 08 PM
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