وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي مستجدات الأوضاع في المنطقة

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2018/07/18 - 21 : 08 PM
أبوظبي في 18 يوليو/ بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي.
وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتنامية بين دولة الإمارات وأوغندا .
كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
م خ/ع ذ
بنا 1656 جمت 18/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/18 - 21 : 08 PM