وزيرة الصحة تطمأن على مستوى توفير الأدوية في المستودعات بوزارة الصحة.. وتطلع على عمليات إفراغ وتسليم عدد من شحنات الأدوية بالمخازن الرئيسية وتوزيعها المنامة في 18 يوليو / بنا / قامت سعادة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة صباح يوم الاربعاء الموافق 18 يوليو 2018م بزيارة تفقدية لإدارة التجهيزات والمواد بوزارة الصحة بمنطقة السلمانية، حيث أطمئنت على مستوى توفير الأدوية في المستودعات بوزارة الصحة وأطلعت على عملية إفراغ وتسليم الأدوية بالمخازن الرئيسية التابعة للوزارة لعدد من شحنات الأدوية المختلفة قدرت بـ 430 نوعاً، وذلك بحضور سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة وسعادة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات، إلى جانب كبار المسئولين بإدارة التجهيزات والمواد.





وقد أكدت الوزيرة "الصالح" خلال الزيارة التفقدية والتي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه لسرعة توفير الأدوية وتكليف وزارة الصحة بالشراء المباشر والفوري لها بصفة مستعجلة لتغطية المخزون الدوائي، حيث قامت الجهات المعنية بوزارة الصحة بتنفيذ الخطة قصيرة المدى لاستكمال الاحتياجات من الأدوية بشكل فوري وتوفيره للمرضى.



وخلال الزيارة استعرض المسؤولون بإدارة المواد والتجهيزات آلية استلام الشحنات وتخزينها ومن ثم توزيعها على مختلف المرافق بالمستشفيات والمراكز الصحية والتي تخضع لعدة من الإجراءات الرقابية من تدقيق ومراجعة، لضمان وصول الأدوية بكل يسر ومأمونية للمرضى.



كما تم خلال الزيارة الاطلاع على أقسام المخازن الرئيسية التي احتوت على كميات من مختلف أنواع الأدوية التي تم استلامها مسبقاً ووفق الخطة القصيرة المدى التي استغرقت يومين فقط. علماً بأن المخازن تتابع استكمال استلام بقية الأدوية على دفعات على مدار الساعة من الموردين لضمان توفير جميع احتياجات المرضى من الأدوية. وأن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذه الجهود المخلصة والمبذولة من قبل الجميع ساهمت في تحقيق هذه الخطوات لصالح المرضى وتحقيق الهدف المطلوب.



وأشارت الوزيرة "الصالح" إلى زيادة الطلب على خدمات القطاع الصحي في المملكة، الأمر الذي يستدعي تقديم المزيد من التسهيلات وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للمترددين على المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدةً حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في جعل الأولوية للخدمات المقدمة في القطاع الصحي.



وقد حثت وزيرة الصحة كافة الأطراف المعنية على أهمية تطوير الخدمات التي تقدم بهذه الإدارة الحيوية والتي تعتبر عصب الحياة للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، والعمل مع الأطراف المعنية من أجل توفير الخدمات الأساسية والمتخصصة لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى، والـتأكد من وصولها للمرضى بكل يسر دون صعوبات، مؤكدة سعادتها اهتمام مملكة البحرين بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على تعزيز سبل الارتقاء الأمثل بالخدمات الصحية المقدمة للجميع ومن ضمنها مجال الأدوية وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون المشترك والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التطور الصحي.



وبهذه المناسبة، أعربت وزيرة الصحة عن سعادتها بهذا العمل الذي تحقق من خلال الخطة القصيرة المدى والفورية لتوفير هذه الكميات الكبيرة من الأدوية لتعزيز المخزون من الأدوية، معربةً عن تقديرها لجهود القائمين بإدارة المواد والتجهيزات والكوادر الصحية البحرينية وكافة العاملين الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1656 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/18 - 25 : 09 PM