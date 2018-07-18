الرئيس المصري يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط القاهرة في 18 يوليو/ بنا / استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة اليوم ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف ان اللقاء تطرق ايضا الى سبل تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.



م خ/ع ذ



بنا 1647 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/18 - 19 : 08 PM