حرس السواحل الليبي ينقذ 165 مهاجر غير شرعي وينتشل جثة واحدة

طرابلس 18 يوليو/بنا/ تمكن حرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق رأس أجدير) أمس الثلاثاء من إنقاذ عدد 165 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه منذ يوم السبت بينهم 34 إمراة و 12 طفلا.



وذكرت وكالة الانباء الليبية (وال) أن المتحدث باسم البحرية أوضح " ظل المهاجرون عالقين وسط البحر لاكثر من 60 ساعة ونتج عن ذلك اضرار لحقت بالمتواجدين على متن القارب ووفاة طفل"، ووفق نفس المصدر فان عملية الانقاذ تمت على بعد 76 ميلا شمال منطقة القر هبوللي، والمهاجرون ينتمون الى جنسيات الجزائر ، بنغلاديش ، مصر وجنسيات افريقية مختلفة وذكرت السلطات الليبية " تم عقب عملية الانقاذ تقديم الخدمات الانسانية والطبية للمهاجرين ومن تسليمهم إلى مركز ايواء المهاجرين بتاجوراء".









خ.أ



بنا 1631 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/18 - 37 : 07 PM