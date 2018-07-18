الجامعة العربية : أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب القاهرة في 18 يوليو/ بنا / أكدت الجامعة العربية أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات اللجوء وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين والعمل على فتح طرق آمنة وملاذات لهم.



جاء ذلك في حديث السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أمام الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة " الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية " والتي انطلقت أعمالها اليوم في مقر الجامعة العربية.



وشدّد السفير جواد على أهمية تلك الإتفاقية التي تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية، موضحا أن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة.. داعيا الدول العربية إلى عدم تجاهل هذه التحذيرات وأن لا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل مؤكدا أهمية البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة.



وشدّد على أهمية أن تتضمن الاتفاقية السماح بلم شمل العائلات وجمعهم بأهاليهم ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات ويتعرضون لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها، مشيرا إلى أن الاجتماع أوصى برفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتمادها وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة لاعتمادها.



ويعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية " بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب - والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الصادر بتاريخ 9 مايو الماضي والذي نص على "عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي".





خ.أ/ع ذ



بنا 1613 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/18 - 26 : 07 PM