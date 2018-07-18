السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله يقدم اوراق اعتماده كسفير فوق العادة مفوض للمملكة لدى جمهورية رومانيا بوخارست في 18 يوليو/ بنا / تسلم فخامة الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية رومانيا المقيم في برلين.



وخلال اللقاء، نقل سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة الرئيس كلاوس يوهانيس وتمنياتهم لفخامته بدوام الصحة والعافية، ولجمهورية رومانيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



من جانبه، كلف فخامة الرئيس كلاوس يوهانيس، السفير عبدالله عبداللطيف بنقل تحياته إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وإلى سمو ولي العهد، متمنياً لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح.



وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين وشعبيهما الصديقين، مؤكدين على ضرورة تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية.







ح ب/ع ذ



بنا 1517 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/18 - 25 : 06 PM