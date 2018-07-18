وزير الخارجية المجري يعلن انسحاب بلاده من معاهدة الأمم المتحدة للهجرة بودابست في 18 يوليو / بنا / أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أن بلاده سوف تنسحب من " الميثاق العالمي للهجرة " الذي أقرته الأمم المتحدة، وذلك قبل أن يدخل حيز التنفيذ.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير زيجارتو قوله اليوم في بودابست عقب اجتماع للحكومة المجرية: "هذه الحزمة تتعارض مع الشعور العام في المجر ومصالحها".



وتدعم هذه المعاهدة الأممية، الهجرة وتعتبرها حقا من حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد قال زيجارتو إن هذا الأمر غير مقبول من وجهة نظر المجر.



واعتبر أنه من الخطأ أيضا أن الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها حاليا من قبل أعضاء الأمم المتحدة لن تكون ملزمة قانونيا، ولذلك لن تشارك المجر في المفاوضات وستصوت ضد المعاهدة في الأمم المتحدة.



وجدير بالذكر انه تم الاتفاق على نص المعاهدة الجديدة بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، وتهدف لإنشاء إطار عالمي لإدارة الهجرة. ومن المقرر أن يتم توقيع الميثاق العالمي للهجرة في ديسمبر المقبل.





م.ح./ع ذ



بنا 1445 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/18 - 56 : 05 PM