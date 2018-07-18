الرئيس اليمني يؤكد على أهمية تعزيز وتنسيق التعاون مع دول التحالف العربي عدن في 18 يوليو / بنا / أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين اليمن ودول التحالف العربي لتحقيق الاهداف والتطلعات التي تخدم الجميع لتحقيق اهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل "والانتصار لهويتنا وأهدافنا الآنية والاستراتيجية".



وأشاد الرئيس اليمني خلال استقباله اليوم قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض الأحبابي ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد، والوفد المرافق لهما، بجهود قوات دول التحالف ومواقفهم المشرفة وتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في ميادين الشرف والبطولة جنبا الى جنب مع أبناء الشعب اليمني، وثمن مواقف دول التحالف على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرئيس هادي تأكيده أن مخاطر ايران وأدواتها الحوثية وأذرعها الارهابية لاتزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة، مؤكدا على وحدة الهدف والمصير المشترك لليمن ودول والمنطقة.



من جهته أكد قائد قوات التحالف العربي ونائبه على وحدة الاهداف التي يعمل الجميع من أجلها وقدم في سبيلها التضحيات لنصرة اليمن وشرعيته الدستورية وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق المحررة، مؤكدين على بذل العمل المتواصل لتحقيق الهدف وهزيمة العدو، والذي يتجسد في مختلف الجبهات والمواقع مع أبطال الجيش الوطني اليمني.







م.ح./ع ذ



بنا 1444 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/18 - 55 : 05 PM