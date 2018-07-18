منظمة التعاون الإسلامي تؤيد بيان تحالف دعم الشرعية بشأن فقدان الأطفال في اليمن

جدة في 18 يوليو / بنا / أيدت منظمة التعاون الإسلامي البيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية أمس الأول، بخصوص ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من بعض المعلومات المغلوطة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع المسلح في اليمن.



وشددت المنظمة على أهمية أن تستند مثل تلك التقارير على معلومات موثقة ومن مصادر معتمدة، وعدم استقاء المعلومات من جهات تفتقر إلى المصداقية وتسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية.



وأكدت المنظمة ما ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي حمل المليشيات الحوثية مسئولية الأطفال الذين فقدوا أرواحهم من خلال ما تمارسه من تجنيد للأطفال والزج بهم في أرض المعركة.





م.ح./ع ذ



بنا 1441 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/18 - 52 : 05 PM