وزيرا خارجية الكويت والسعودية يوقعان على محضر إنشاء المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الكويت في 18 يوليو / بنا / عقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذى يزور الكويت حالياً.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات بالإضافة الى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وقام الوزيران بالتوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كإطار عام يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك.







م.ح./ع ذ



بنا 1440 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/18 - 51 : 05 PM