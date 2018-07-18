بعد 20 عاما من الخصام ..وصول أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى إريتريا

اسمرا في 18 يوليو/بنا/ وصلت أول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية منذ 20 عاما إلى إريتريا بعدما انطلقت من أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء لتُستأنف الرحلات بين البلدين الجارين في أعقاب إعلانهما انتهاء "حالة الحرب" بينهما الأسبوع الماضي.



ومنذ التوقيع على اتفاق في أسمرة في التاسع من يوليو الجاري لاستعادة العلاقات، سارع زعيما إريتريا وإثيوبيا لتنفيذ إجراءات ملموسة لتحقيق التقارب بعد عقدين من العداء الناجم عن نزاع حدودي اندلع في عام 1998م.





خ.أ



بنا 1334 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/18 - 50 : 04 PM