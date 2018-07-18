مبادرة (فن البحرين عبر الحدود) تدعم تطوير الصناعات الحرفية ومنتجات الأسر البحرينية المنامة في 18 يوليو/ بنا/ أعلنت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة مدير عام مكتب قرينة ملك مملكة البحرين عن إضافة فرع لتطوير عدد من الصناعات الحرفية ضمن مبادرة (فن البحرين عبر الحدود – أرت باب) التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.



وأوضحت الشيخة مرام خلال مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الأربعاء ببهو مبنى آركابيتا بنك بخليج البحرين "أن هذه المبادرة تأتي كثمرة للتعاون والشراكة مع الشريك الاستراتيجي (تمكين) وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ممثلة بمركز الجسرة ومركز المنامة للصناعات الحرفية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمجمع العاصمة لمنتجات الأيادي البحرينية، وعدد من الأسر المنتجة. وتهدف هذه المبادرة للاستفادة من تحويل المنتجات البحرينية والصناعات الحرفية التي تشرف على إعدادها وتصنيعها أسر الحرفيين والأسر المنتجة إلى منتجات فنية حرفية للعرض في أجنحة معرض فن البحرين عبر الحدود الرابع الذي يقام في مارس من العام المقبل، إلى جانب تنظيم زيارات خارجية للحرفيين البحرينيين لعرض منتجاتهم الفنية في المعارض والفعاليات الخارجية لمشروع فن البحرين عبر الحدود على غرار ما يحدث للفنانين البحرينيين".



وتوجهت الشيخة مرام بالشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة والمشاركة في هذا المشروع وهي: (تمكين) بصفتها شريكاً استراتيجياً وداعماً للبرامج والمشاريع الوطنية التي تهدف لرفع احترافية وكفاءة الخبرة البحرينية وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمساهمة في دعم الحرفيين والأسر البحرينية المنتجة وإدماجهم في النهضة التي تشهدها الحركة الفنية في مملكة البحرين.



من جانبه، قال المصمم العالمي جي جي فالايا مؤسس شركة بيت فالايا والمختص في تصميم الملابس والأنسجة المزخرفة بالخياطة اليدوية أنه أطلع عن كثب من خلال زيارات ميدانية قام بها للمراكز المختصة في مملكة البحرين على منتجات الحرفيين البحرينيين، مبدياً أعجابه الشديد بما شاهده من إنتاج مميز يعكس أصالة وحضارة المملكة وتاريخها الممتد عبر سنوات طوال، مع تأكيده على إمكانية استثمار هذه الحرف اليدوية وتسويقها عالمياً في المعارض المتخصصة والتي بلا شك ستعطي فكرة وافية عما يتملكه هذا البلد من إصالة عريقة وإبداع لا حدود له.



هذا وأعربت مديرة إدارة الحرف اليدوية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخة وفاء بنت سيف آل خليفة عن أملها في أن تحظى هذه الإضافة لمشروع مبادرة فن البحرين عبر الحدود بتحقيق نقلة نوعية لمنتجات الحرفيين البحرينيين لرفع مستويات الإنتاج والتصنيع للحرفيين والأسر بما يحفزهم لتطوير مشروعاتهم للمساهمة في دعم الاقتصاد البحريني، مقدرةً في الوقت ذاته اهتمام ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لمثل هذه المشاريع التي تدعم تمكين الأسر اقتصادياً بما يضمن لها العيش الكريم.



من جانبها أشارت مديرة معرض فن البحرين عبر الحدود كانيكا سابروال إلى "أن توسيع المبادرة من خلال هذه الإضافة الفنية يفسح المجال أمام عدد أكبر من الجمهور والمهتمين للاطلاع على فن بحريني راقي وأصيل، ومنتجات محلية ذات جودة عالية، وخيارات متنوعة ومتعددة"، مشيدةً بجهود الفنان والمصمم العالمي جيه جيه فالايا في تطوير هذه المنتجات الحرفية البحرينية ونقلها نقلة نوعية بما يتناسب مع الذوق العالمي.



وتعزز مبادرة (فن البحرين عبر الحدود) مكانة البحرين في الخليج كمركز فني إقليمي، كما تواصل المبادرة إلى جانب المعرض، برنامجاً لتطوير الفنانين والترويج للفن البحريني في مختلف دول العالم من خلال التركيز على ربط الفن البحريني بمجتمع الفن العالمي من خلال عدة فعاليات خارج البحرين.



ن.ف/خ.أ



بنا 1312 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/18 - 18 : 04 PM