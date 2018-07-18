سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بنجاح حفيدة سموه في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة

المنامة في 18 يوليو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه مزيداً من برقيات التهاني من عدد من المسؤولين والمواطنين في المملكة وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي والكبير الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة من قاعدة الشيخ عيسى الجوية وبما أظهرت خلال تحليقها من تمكن وعزيمة وثقة، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ سمو رئيس الوزراء وأن يمتعه بوافر الصحة والسعادة ويسدد خطاه لما فيه خير وصلاح مملكة البحرين.



وقد تلقى سموه برقيات تهنئة من:

1- سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

2- سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.

3- سعادة الشيخة وفاء بنت سيف بن صقر آل خليفة مدير إدارة الحرف اليدوية هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

4- سعادة المهندس فهد بن محمد الداود المدير العام – المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

5- سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية.

6- سعادة السيد فؤاد احمد الحاجي عضو مجلس الشورى.

7- سعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

8- السيد الفاضل الدكتور ظافر رائد الجلاهمة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي - الشركة القابضة للنفط والغاز.

9- السيد الفاضل العميد محمد بن محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية - وزارة الداخلية.

10- السيد الفاضل المحامي حسن احمد بديوي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية.

11- الدكتورة دلال عبدالله الشروقي وبناتها ناريس وميسم وسيرين ابناء المرحوم نبيل إبراهيم قمبر.

12- السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي- بنك البحرين والكويت

13- السيد الدكتور عبدالله بن أحمد منصور آل رضي.

14- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة – وزارة الصحة.

15- السيد مروان علي الناطور شركة الناطور التجارية.

16- السيد الأستاذ محمد إسماعيل محمد مدير عام مجلة ليالينا.

17- السيد الأستاذ يوسف محمد إسماعيل مدير إدارة وسائل الاعلام - وزارة شئون الاعلام.

18- السيد يونس محمد هرمي.

19- السيد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم وأولاده.

20- السادة احمد والمهندس غدير والمهندس عبدالاله وياسر وحسن أبناء المرحوم الحاج جمعة عبد محمد.

21- السيد صادق خليل دواني.

22- السيد المهندس جواد محمد الشيباني.

23- السادة أبناء المرحوم عبدالجبار محمد الكوهجي.

24- جمال علي العريفي وعائلته.

25- السيد ناصر بن محمد جميل بن منصور العريض.

26- السيد ضياء محمد حسن الشيباني.

27- السيد يوسف محمد أحمد بوزيد.

28- الدكتورة شيخة الجيب.

29- علي عبدالرحمن السقاف وعائلته.

30- المهندس مجدي حبيب.



ن.ف/ع ع



بنا 1237 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/18 - 43 : 03 PM