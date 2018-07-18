الوزير النعيمي: الأندية الصيفـية تستثمر أوقات الطلبة في الأنشطـة المعززة للقيم

المنامة في 18 يوليو / بنا / أكد وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، أن من أبرز أهداف مشروع الأندية الصيفية المدرسية الذي تنفذه الوزارة منذ عدة سنوات، هو ربط الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وغيرها بتعزيز القيم المثلى لدى الطلبة كالتسامح والتعايش والحوار والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في بناء شخصية إيجابية متوازنة للطالب، ليصبح فردًا نافعًا وفاعلًا في المجتمع.



وأضاف النعيمي خلال زيارته التفقدية إلى عدد من الأندية الصيفية، أن هذه الأندية تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توفير الخدمات التربوية للأبناء الطلبة، سواءً خلال العام الدراسي أو في العطل المدرسية، بما يسهم في استثمار أوقاتهم بصورة إيجابية، والارتقاء بمواهبهم ومهاراتهم ومعارفهم.



واطلع الوزير على عدد من الأنشطة المنفذة في هذه الأندية، ومن أبرزها النشاط المسرحي المعزز للقيم، وأنشطة القراءة وسرد القصص وتطوير اللغة الإنجليزية، والرسم والأشغال اليدوية، والأنشطة الرياضية والكشفية والإرشادية، وألعاب الذكاء المعززة للمهارات الشخصية كالقيادة، إضافة إلى ورش العمل التي تتناول موضوعات متعددة كالتوعية البيئية والتعامل مع إصابات الملاعب.



وأثنى الوزير على المشاركة الكبيرة والمتميزة للطلاب والطالبات في أندية هذا العام، مثمنًا جهود منتسبي الوزارة المشرفين على هذه الأندية، إضافة إلى المتطوعين المشاركين في تنفيذ عدد من الأنشطة.



وتوفر الوزارة المواصلات المجانية لأندية البنين والبنات العشرة الموزعة على مختلف المحافظات، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل، وذلك في المدارس التالية الخوارزمي الإبتدائية للبنين، العلاء الحضرمي الإبتدائية للبنين، اليرموك الإبتدائية للبنين، عقبة بن نافع الإبتدائية للبنين، الروضة الإبتدائية للبنين، زنوبيا الإعدادية للبنات، سترة الإبتدائية للبنات، أم كلثوم الإعدادية للبنات، سافرة الإبتدائية الإعدادية للبنات، كرانة الإبتدائية للبنات.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1151 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/18 - 04 : 03 PM