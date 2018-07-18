اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية

الرياض في 18 يوليو / بنا / تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم الاربعاء من اعتراض، صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية التابعة لإيران، من مدينة صعدة اليمنية، باتجاه الأراضي السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في تمام الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".



وأوضح العقيد المالكي في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية "واس"، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد".



وأضاف أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".



ع ع



بنا 1147 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/18 - 02 : 03 PM