تقنية المعلومات بجامعة البحرين تدرب الهيئة الأكاديمية على أمن المعلومات المنامة في 18 يوليو / بنا / أقامت كلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين مؤخراً دورة تدريبة للهيئة الأكاديمية بالتنسيق مع شركة "كاسبرسكي" لأمن المعلومات، وذلك من أجل تطوير معارف تقنية أمن المعلومات لدى الأكاديميين، ومدّهم بأحدث تقنيات عمليات أمن المعلومات والتصدّي لمخاطر الحوسبة السحابية وتهديداتها.





كما أقامت الكلية ورشة عمل بعنوان "شرح المعالج الدقيق (Arduino)" لطلبة الثانوية العامة، بالتعاون مع "جمعية IEEE - البحرين" من أجل تعريف الطلبة بطبيعة مجال تقنية المعلومات بشكل عام، والجانب التقني بشكل خاص، وتعليمهم استخدام "Arduino" في انترنت الأشياء واستخدامه في الروبوت.



وقدم الورشة الأستاذان المشاركان في قسم هندسة الحاسوب: الدكتور رياض الحكيم والدكتور وائل المدني.



وتأتي هذه الأنشطة ضمن برامج تطوير الهيئة الأكاديمية في الكلية لمواكبة أحدث المعلومات في التخصصات التقنية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1102 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/18 - 07 : 02 PM