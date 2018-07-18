معالي الشيخ خالد بن عبد الله لدى استقباله السفير الصيني: البحرين حريصة على تطوير علاقاتها مع بكين وداعمة لمبادرة "الحزام والطريق" المنامة في 18 يوليو / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص مملكة البحرين على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والرغبة في الاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والبنية التحتية والتكنولوجية.



وقال معاليه لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد أنور، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين: "إن ذلك الحرص نابع من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بأهمية توطيد عرى التعاون مع الدول الآسيوية، وما يقابل ذلك من اهتمام متبادل من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين، بتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية مع مملكة البحرين ودول المنطقة".



وخلال اللقاء، رحَّب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بسعادة السفير الصيني، متمنياً له طيب الإقامة في مملكة البحرين، معرباً عن تقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لسعادته لتأدية مهمته الدبلوماسية على أكمل وجه لما فيه تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.



واستذكر معاليه خلال اللقاء زيارته إلى مدينة شنغهاي الصينية عام 2014 مشاركاً نيابة عن صاحب الجلالة العاهل المفدى في أعمال القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا – CICA) والتي تم التأكيد خلالها على تأييد مملكة البحرين لمبادرة "الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" لفخامة الرئيس الصيني، فضلاً عن دعوة المملكة الدول ذات العلاقة للمشاركة فيها برؤية عصرية لتكريس القيم التاريخية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التحاور بين الحضارات.



كما أثنى معاليه على النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها مشاركة مملكة البحرين في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والتي أقيمت مؤخراً في بكين، والتي تزامنت مع توقيع الطرفين على اتفاقيات للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين.



من جانبه، أعرب سعادة السفير الصيني عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على حسن الاستقبال، مؤكداً سعيه الحثيث للبناء على ما تحقق على صعيد توطيد العلاقات في مختلف المجالات وتنميتها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.



خ.ب/ع ع



بنا 1100 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/18 - 04 : 02 PM