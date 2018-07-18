تحت شعار "صيفنا في ديرتنا 4"محافظة العاصمة تدشن النشاط الصيفي لمركز شباب الديه المنامة في 18 يوليو / بنا / استقبل سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بمحافظ العاصمة، الأستاذ محمد المولاني رئيس مركز شباب الديه وعددا من أعضاء المركز في مكتبه بالمحافظة، لإطلاق النشاط الصيفي للمركز الشبابي تحت شعار "صيفنا في ديرتنا 4" والذي من المقرر أن يقام خلال شهر يوليو الجاري، بمشاركة ما يقارب 140 طالبا وطالبة من منطقة الديه والمناطق المجاورة، حيث يشمل النشاط الصيفي محاضرات تثقيفية وتعليمية وأنشطة رياضية مختلفة، بالإضافة إلى رحلات لأبرز المعالم الحضارية والسياحية في مملكة البحرين.



وقد أكد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مواصلة محافظة العاصمة رعاية ودعم مختلف البرامج والأنشطة الصيفية التي تسهم في غرس القيم والمفاهيم الإيجابية، للإسهام في بناء جيل واعً ومعطاء مخلص لوطنه وقيادته، مشيراً سعادته إلى الدور الإيجابي لمثل هذه الأنشطة الصيفية في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، والمساهمة في تعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية في نفوس النشء والشباب.



ومن جهته، أعرب رئيس مركز شباب الديه عن بالغ شكره وتقديره لمحافظة العاصمة على دعمها لبرنامج النشاط الصيفي بالمركز، والذي يعكس اهتمام المحافظة بفئة النشء والشباب من خلال دعم الفعاليات والبرامج التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، متمنياً أن يحقق المشاركون الاستفادة الكاملة خلال مشاركتهم في النشاط الصيفي الذي يقام للعام الرابع على التوالي.



حضر اللقاء السيد عبدالرحمن العباسي رئيس قسم البرامج الاجتماعية بالمحافظة، والسيد رضا حماد نائب رئيس مركز شباب الديه، والسيد أحمد القلاف مشرف النشاط الصيفي بالمركز.





خ.ب/خ.س



بنا 1059 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/18 - 04 : 02 PM