معدل معاملات تجديد جوازات سفر المقيمين من بنغلادش عبر بريد البحرين يفوق التوقعات بمجموع 2524 معاملة المنامة في 18 يوليو / بنا / من خلال اتفاقية التعاون المشترك التي أبرمت حديثاً بين بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات وسفارة جمهورية بنجلادش الشعبية والتي تم توقيعها في 14 مايو الماضي، والتي نصت بنود الاتفاقية على أن يتم تقديم خدمة تجديد جواز سفر مواطني جمهورية بنغلادش الشعبية في البحرين عبر مراكز بريد البحرين المنتشرة في أنحاء مملكة البحرين، أظهرت التقارير التي أعدتها مكاتب البريدية الخاصة بالمعاملات ببريد البحرين منذ بدأ هذه الخدمة من 1 إلى 16 يوليو الجاري، ارتفاعا ملحوظا بمعدل المعاملات، حيث بلغ المجموع الكلي 2524 خلال النصف شهر أي بمعدل 180 معاملة يومية.

وبهذا الشأن، صرح سعادة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد أن توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية بنغلادش الشعبية والتي أتت فكرتها انسجاماً مع رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز مستوى الجودة والتميز لدعم مختلف أنشطتها الاقتصادية، فقد أحصت الاتفاقية ثمارها خلال الفترة التجريبية التي قد بدأت في شهري (يونيو – يوليو ) حسب المدة التجريبية المتفق عليها، مضيفا " كان من المتوقع الحصول على ما يقارب من 150 معاملة يومية في مكاتب بريد البحرين المنتشرة في أنحاء المملكة بالمقابل حصلنا على 180معاملة يومية أي نتيجة مبدأيه محفزة فاقت معدل توقعاتنا، ومن جانب آخر فقد أثرت هذه الاتفاقية على الحركة البريدية اليومية".





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0943 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/18 - 49 : 12 PM