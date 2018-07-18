مركز الملك سلمان يتفقد مشاريعه الإنسانية للاجئين الروهينغا في بنجلاديش كوكس بازار في 18 يوليو / بنا / تفقد فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيمات اللاجئين الروهينغا بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش، وجال الوفد على العديد من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفريق وزع اليوم السلال الغذائية و 1000 حقيبة تحتوي على أدوات العناية الشخصية في مخيمات كوتوبالونج ومخيمات شاملابور.









م.ف.ق/خ.س



بنا 0856 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/18 - 07 : 12 PM