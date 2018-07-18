مدير عام الدفاع المدني والوكيل المساعد للموارد البشرية يشهدان حفل تخريج عدد من الضباط في أكاديمية سنغافورة للدفاع المدني‎ سنغافورة في 18 يوليو / بنا / شارك العميد عبدالعزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية في حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة للقادة المناوبين في أكاديمية الدفاع المدني بدولة سنغافورة وتخريج الدفعة الخامسة من ضباط مملكة البحرين المتأهلين في أكاديمية سنغافورة للدفاع المدني من دورة القادة المناوبين والتي امتدت سبعة أشهر.

وشمل المنهج الدراسي لدورة القادة المناوبين في الأكاديمية عدداً من الموضوعات، منها التطوير الشخصي على صعيد القيادة والجانب الطبي من خلال التقييم السريع للمرضى ومجال الاتصالات والعمل على أكثر الأنظمة تطوراً في مجال الحاسوب المتعلقة بمحاكاة الواقع ومجال العلاقات العامة من حيث كيفية التعامل مع الجمهور والإعلام خلال العمليات بالإضافة إلى دورة الإطفاء الأساسية التي تشتمل على الإطفاء والبحث والإنقاذ واستخدام الأجهزة ودورة المواد الخطرة .



وأشاد مسؤولو الأكاديمية خلال حفل التخريج، الذي حضره عدد من أهالي الخريجين، بأداء الضباط البحرينيين، والذي عكس حرصهم على تحقيق مستويات عالية في الأداء.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0854 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/18 - 06 : 12 PM