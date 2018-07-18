وزارة التربية والتعليم : تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012 على 3 دفعات المنامة في 18 يوليو / بنا / أفادت إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم أن تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012 سيكون وفقًا للتوزيع التالي، الأثنين 23 يوليو، لتسجيل مواليد من 1 إلى 10 نوفمبر 2012، والثلاثاء 24 يوليو لمواليد من 11 إلى 20 نوفمبر، والأربعاء 25 يوليو لمواليد من 21 إلى نهاية شهر نوفمبر، وذلك في صالة الوزارة بمدينة عيسى، من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

ودعت الإدارة أولياء أمور الطلبة المستجدين إلى الالتزام بالحضور الشخصي مع أبنائهم إلى مقر التسجيل، وفقًا للمواعيد المذكورة، مصطحبين معهم شهادة الميلاد، والبطاقة الذكية للطالب وولي الأمر، وجواز سفر الطالب.







م.ف.ق/خ.س



بنا 0852 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/18 - 11 : 12 PM