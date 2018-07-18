المرصد : مقتل 12 مدنيا في قصف ليلي عنيف على ريف درعا درعا في 18 يوليو / بنا / قتل 12 مدنيا على الاقل في قصف ليلي استهدف مدينة نوى في ريف درعا الغربي، آخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية، بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قصفا جويا وصاروخيا عنيفا استهدف مساء الثلاثاء مدينة نوى في ريف درعا الغربي".



واضاف مدير المرصد "هناك غارات مكثفة على تلال قرب نوى"، مشيرا الى غارات روسية وقصف بالبراميل المتفجرة من مروحيات النظام.







خ.س



بنا 0848 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/18 - 52 : 11 AM