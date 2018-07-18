في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.."الإسكان" تسلم مفاتيح مشروع اللوزي المنامة في 18 يوليو/ بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، أعلنت وزارة الإسكان عن بدئها بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني على المواطنين المستفيدين.

وقالت الوزارة إنها ستواصل جهودها في توزيع مفاتيح الوحدات على دفعاتٍ متتالية حتى الانتهاء من توزيع كافة وحدات المشروع، مشيرةً إلى أنَّ هذه الخطوة تعقب خطوة تسليم المستفيدين عقود الوحدات السكنية والتي تمت الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن قامت إدارة الخدمات الإسكانية بإشعار المواطنين بالحضور للوزارة لتوثيق عقود الانتفاع، وتعريفهم على أهم البنود وبيان أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد الإسكاني، وإجراءات الانتفاع، حتى استلام مفاتيح الوحدات السكنية.



وتابعت الوزارة أنَّ قسم إدارة الممتلكات الإسكانية كثف استعداداته للبدء في تسليم مفاتيح وحدات مشروع اللوزي، حيث قام القسم بالتأكد من أعمال الصيانة على جميع الوحدات والتأكد من جاهزيتها تمهيداً لتسليمها للمستفيدين، وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة بمكونات الوحدة السكنية وِفْقًا لما هو متبع في إجراءات التسليم.



وأضافت وزارة الإسكان أنها تسعى لتكثيف وتيرة العمل في مختلف المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ من خلال التخطيط المدروس والطموح حتى تتمكن من تسليمها لمستحقيها بأسرع وقت ممكن، وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية من خلال دفع عجلة المشاريع في مختلف المحافظات ومدن البحرين الجديدة.

وأوضحت أن مشروع اللوزي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، وِفْقاً للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستفيدين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.



وأردفت الوزارة أنَّ مشروع اللوزي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة، ويعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بمملكة البحرين.

وعبر مستفيدو وحدات مشروع اللوزي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على صدور أمر سموه بتوزيع 5000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجاتهم من تلك الخدمات الإسكانية، مقدمين شكرهم إلى سعادة وزير الإسكان، وفريق عمله بالوزارة على ما بذلوه من جهودٍ لإتمام إجراءات توزيع المشروع بما يلبي طلباتهم الإسكانية.





ن.ف/خ.س



بنا 0839 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/18 - 45 : 11 AM