البوليتكنك تعلن على موقعها الإلكتروني غدًا الخميس أسماء المقبولين للعام الأكاديمي المقبل المنامة في 18 يوليو / بنا / يعتمد الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" الدكتور جيف زابودسكي صباح غد أسماء المقبولين للعام الأكاديمي المقبل 2018-2019م، حيث بإمكان الطلبة المتقدمين الاطلاع على نتيجة القبول عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبوليتكنك.

وأشار مدير إدارة القبول والتسجيل السيد أحمد مال الله إلى أنه قد تم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المتقدمين لإعلامهم بقرار القبول من عدمه، لافتاً إلى أن إدارة القبول والتسجيل بالبوليتكنك تلقت نحو 3000 طلب التحاق خلال فترة تقديم الطلبات من 16 أبريل الى 4 يونيو ، وهذه الزيادة ترجع إلى اعتماد البوليتكنك هذا العام عملية تقديم طلب الالتحاق بالكامل إلكترونيًا، ساهمت في اختصار الكثير من الوقت والجهد على المتقدمين وأولياء أمورهم.



ووجه السيد مال الله الطلبة المقبولين في الدفعة الأولى إلى المبادرة بتثبيت قبولهم، عبر التوجه إلى مبنى رقم 8 بمقر البوليتكنك في مدينة عيسى من 22 إلى 26 يوليو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مصطحبين معهم نسخة من رسالة القبول الإلكترونية وبطاقة الهوية، للقيام بإجراءات تثبيت القبول، ومن ثم دفع الرسوم الدراسية والبالغة 120 دينارًا بحرينيًا للطلبة البحرينيين، و2520 دينارًا للطلبة غير البحرينيين، علمًا أن هذه المبالغ غير قابلة للاسترجاع. وشدد على أنه في حال عدم اتمام إجراءات تثبيت القبول في الفترة المحددة سوف يعد العرض ملغيًا، ويفسح المجال لفتح باب القبول للدفعة الثانية بدءًا من تاريخ 29 يوليو وإلى 2 أغسطس.



وفي السياق ذاته، نبه السيد مال الله الطلبة دون سن 18 عامًا إلى ضرورة اصطحاب أولياء أمورهم لإتمام إجراءات تثبيت القبول، أما الطلبة الذين تم قبولهم ولكنهم خارج مملكة البحرين خلال فترة تثبيت القبول المحددة فإن على الطالب الرد على الرسالة الإلكترونية الموجهة إليه من قبل بوليتكنك البحرين، يؤكد من خلالها قبوله العرض، ومن ثم ينتدب أحدًا من أهله أو معارفه في البحرين لدفع الرسوم الدراسية واتمام إجراءات تثبيت القبول، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة حجز المقعد إلى حين أن يقوم الطالب شخصيًا بالتوجه إلى مقر البوليتكنك لتوقيع المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 17 سبتمبر المقبل.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0836 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/18 - 43 : 11 AM