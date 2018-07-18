جلالة الملك المفدى يصدر مرسومين رقم (39) و (40) لسنة 2018 المنامة في 18 يوليو / بنا/ صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومان لسنة 2018.

وجاء في المرسوم رقم (39) لسنة 2018 انه يعين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كل من :

1. الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة - وكيلاً للزراعة والثروة البحرية

2. شوقية إبراهيم حميدان - مديراً عاماً لأمانة العاصمة

3. إبراهيم يوسف الجودر - مديراً عاماً لبلدية المحرق

4. لمياء يوسف الفضالة - مديراً عاماً لبلدية المنطقة الشمالية

5. الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم - وكيلاً مساعداً للزراعة



ونصت المادة الثانية من المرسوم انه على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



وجاء في المادة الأولى من المرسوم رقم (40) لسنة 2018 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 204 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية انه يُستبدل بنص البند رقم (11) من (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:



11- شئون الجمارك وتشمل:

رئيس الجمارك، ويتبعه:

أ- إدارة الرقابة ومتابعة الأداء.

ب- إدارة الاتصال والتنسيق.

ج- مدير عام التفتيش والأمن الجمركي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتعبه:

- إدارة جمارك المنافذ البحرية.

- إدارة جمارك المنافذ الجوية.

- إدارة جمارك المنافذ البرية.

- إدارة الأمن الجمركي.

د- مدير عام التخليص والخدمات الجمركية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

- إدارة المخاطر الجمركية.

- إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء.

- إدارة نظم المعلومات.

- إدارة التخليص الجمركي.

هـ - مدير عام التخطيط والشئون الإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

- إدارة التدريب والتطوير.

- إدارة الموارد المالية.

- إدارة التخطيط والسياسات الجمركية.

- إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية.



ونصت المادة الثانية من المرسوم انه على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







م.ا.ب/خ.س



بنا 0803 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/18 - 12 : 11 AM