وزير الاوقاف الفلسطينية يدعو لشد الرحال إلى الأقصى لمواجهة مسيرة عصابات المستوطنين رام الله في 18 يوليو / بنا / دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك لمواجهة المسيرة التي دعت جماعات المستوطنين إلى مشاركة واسعة فيها، بالمسجد الأقصى السبت المقبل.

وأكد ادعيس، في بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الانباء الفلسطينية، أن الأقصى يحتاج إلى وقفة جدية تدفع هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية، التي تتضاعف في أوقات قياسية كما حصل صبيحة اليوم باقتحام أكثر من 150 مستوطناً خلال فترة قياسية، تحت حماية قوات الاحتلال وشرطته.



وقال ادعيس إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه حراس المسجد الأقصى، وسدنته تؤكد منهجية الاحتلال لإفراغ المسجد من حماته والمدافعين عنه، الأمر الذي يقتضي من أبناء الشعب الفلسطيني العمل على مؤازرتهم والوقوف معهم في وجه انتهاكات المستوطنين.



وطالب ادعيس "اليونسكو" بالوقوف بشكل جدي للدفاع عن قراراتها التي اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.



ويشهد المسجد الاقصى المبارك، منذ صباح اليوم، اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.



وكانت ما تسمى بجمعية "نساء بالأخضر" الدينية المتطرفة دعت أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة مساء السبت القادم 21 يوليو الجاري، في القدس القديمة بذكرى ما أسمته "خراب الهيكل".





خ.س



بنا 0753 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/18 - 57 : 10 AM