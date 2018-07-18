قوات الاحتلال تعتقل 29 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة رام الله في 18 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 29 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة ، بينهم أسرى محرّرون أمضوا سنوات طويلة في معتقلات الاحتلال، وأحد موظّفي نادي الأسير الفلسطيني.

قال نادي الأسير، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، إن الاحتلال اعتقل 12 مواطناً من محافظة جنين، من بينهم المحرّر عبد الحكيم صالح موسى، الذي أمضى 19 عاماً في معتقلات الاحتلال، وسبعة من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم المستشار في الوحدة القانونية في نادي الأسير، والمحرر سامي حسين، الذي أمضى نحو 25 عاماً في معتقلات الاحتلال، والمحرر سائد أبو البهاء، وخمسة من محافظة الخليل، وأربعة مواطنين من القدس وفلسطينيا من طولكرم.



وتعتقل قوات الاحتلال بصورة يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن" خلال حملات دهم وتفتيش لمنازلهم ومنال ذويهم.



خ.س



بنا 0746 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/18 - 01 : 11 AM