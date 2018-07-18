مقتل شخصين على الاقل في انهيار مبنى حديث الانشاء قرب نيودلهي نيودلهي في 18 يوليو / بنا / قتل ما لا يقل عن شخصين جراء انهيار مبنى من ستة طوابق أنشئ قبل بضع سنوات فقط بمنطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهي .

وقالت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء ان رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن مزيد من الأشخاص ربما لا يزالون محاصرين تحت الإنقاض.



وقال المفتش العام للشرطة "انتشلنا جثتين من تحت الأنقاض ومن الصعب تحديد كم (جثة) أخرى هناك. لكن الناس في المنطقة يبلغوننا بأنه لا يوجد عدد كبير من الأسر انتقلت للإقامة في المبنى، وبأن عمال الإنشاء في الأغلب هم الذين يعيشون هناك".



وكانت وسائل اعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن ثمة مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين 50 شخصا على الأقل.



وتقول الشرطة والسكان إن انهيار المباني في الهند أكثر شيوعا خلال موسم الأمطار الحالي وإن وتيرته تزيد بسبب استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات.





خ.س



بنا 0645 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/18 - 02 : 10 AM