أكثر من 150 مستوطنا يقتحمون المسجد الاقصى بحراسة قوات الاحتلال القدس المحتلة في 18 يوليو/ بنا / اقتحم أكثر من 150 مستوطنا المسجد الاقصى المبارك في وقت لم تسمح فيه قوات الاحتلال إلا لحارس واحد من الأوقاف الاسلامية بالتواجد، كما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.

وكانت ما تسمى بـ"جمعية "نساء بالأخضر" الدينية اليهودية المتطرفة دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة مساء يوم السبت القادم 21 يوليو الجاري، في القدس القديمة بذكرى ما أسمته "خراب الهيكل".

ويشهد المسجد الاقصى المبارك، منذ صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.





و.ش/خ.س



بنا 0617 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/07/18 - 25 : 09 AM