الرئيس الأمريكي: لا داعي للإسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية واشنطن في 18 يوليو/ بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لا داعي للإسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة سنغافورة يونيو الماضي.

واكد ترامب في تصريحات للصحافيين ان المباحثات مستمرة وانه لا حدود زمنية لدى الولايات المتحدة لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.



وأشار ترامب الى انه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في هلسنكي قضية كوريا الشمالية.

وكانت الادارة الامريكية اكدت قبل قمة سنغافورة ان نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية يجب ان يبدأ بدون تأخير.



كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق ان عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي مع نهاية ولاية ترامب عام 2020.



و.ش/خ.س



بنا 0539 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/18 - 47 : 08 AM