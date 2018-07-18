وزارة الإعلام الفلسطينية تندد بتشريع التحريض والإرهاب ردا على مصادقة الكنيست على "يكسرون الصمت" رام الله في 18 يوليو / بنا / قالت وزارة الإعلام الفلسطينية ان مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، استمرار في تشريع التحريض وحماية الإرهاب.

وأكدت الوزارة في بيان لها، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، أن ملاحقة الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق عدوان جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، يهدف أساًسًا إلى حماية الجنود والقتلة، وإطلاق اليد للفتك بكل ما هو فلسطيني، وهو ما يثبته كذلك مناقشة قوانين" فيس بوك"، و"منع تصوير الجنود".

واعتبرت الوزارة أن تطبيق القانون على النشطاء والمؤسسات خارج دولة الاحتلال، التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل يعني عمليًا منح الضوء الأخضر للمتطرفين والإرهابيين لمواصلة جرائمهم.

وجددت الوزارة دعوتها "رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية في العالم، إلى التوقف عند عنصرية "الكنيست"، التي صارت بؤرة تحريض وعنصرية في دولة تدعي أنها "واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"!.



خ.س



بنا 0538 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/18 - 44 : 08 AM