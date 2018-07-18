الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات التحالف يحرر اولى مناطق عبس بمحافظة حجة حجة في 18 يوليو / بنا / اعلن الجيش الوطني اليمني، تحرير أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.

واكد مصدر عسكري، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية، ان قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي. مشيراً الى ان قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت فيه الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار.



واوضح المصدر أن المعارك المتواصلة والغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.



وكانت قوات الجيش اعلنت ايضا عن تقدم جديد باتجاه مديرية خدير جنوب شرق محافظة تعز، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن تحرير منطقة الكمب بالقرب من مثلث الراهدة، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها باتجاه الخط الرئيسي الواصل بين تعز وعدن الواقع في دمنة خدير.



خ.س



بنا 0507 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/18 - 12 : 08 AM