مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/18 - 02 : 08 AM
المنامة في 18 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بنقل وتعيين مدراء في هيئة جودة التعليم والتدريب وتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار.
/سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الديوان الملكي.
/"التنسيقية" برئاسة ولي العهد تناقش الاطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الاولوية.
/الأميرة سبيكة تتلقى برقية شكر جوابية من سمو رئيس الوزراء.
/وزير الداخلية يستعرض مع الـسـفـيـر الأمــريكي العلاقات الثنائية
/الوزير المطوع: البحرين قضت على الفقر بكافة أشكاله.
/وزير العمل يتفقد البرنامج الصيفي للأطفال والناشئة.
/التربية: بدء تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012.
/ديوان الخدمة المدنية: انخفاض الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة 3.5%.
/الشيخ عبدالله بن حمد يزور معرض «فانبروا» الدولي للطيران.
/مركز الشيخ إبراهيم للثقافة يتسلم دعمًا من بنك EFG.
/ممثلو (الشورى) في اللجنة الحكومية البرلمانية يبحثون مرئيات الحكومة بشأن تعديل قانوني التقاعد.
/المسقطي: 32 موضوعًا أحيل لـ (مالية الشورى) و24 تقريرًا أعدتهم اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.
/منذ افتتاحه في مارس الماضي.. 1428 جلسة علاجية بالإشعاع في مركز الملك حمد للأورام.
/استمرار القبول والتسجيل للفصل الأول في جامعة العلوم التطبيقية.
/الرئيس التنفيذي لشركة المطار والسفير الإندونيسي يبحثان تطوير التعاون الثنائي.
/البحرين تحصل على المزيد من الدعم المالي لتطوير تقنيات الحفاظ على البيئة.
/جامعة البحرين تحقق مركزاً متقدماً في كأس العالم للقوارب بالطاقة الشمسية في هولندا.
/(الاشغال) تنجز 66% من مشروع تأهيل 7 محطات للصرف الصحي.
/هيئة الثقافة تشارك في تنسيق جهود المشاركة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
/وثائق مسربة: قطر دفعت مليار دولار لمنظمات ارهابية.
/العراق يبحث عن الكهرباء الخليجية.
/إسرائيل تقر قانونا لمنع التعاطف مع الفلسطينيين.
/الشرطة العراقية تستخدم الهراوات لتفريق محتجين أمام حقل الزبير النفطي.
/15 قتيلاً مدنيًا حصيلة جديدة للغارات الجوية في جنوب سوريا.
/الناتو: واشنطن غير مستعدة للتفاوض مباشرة مع طالبان.
/الــرئـيس الـــمــــصـري يــزور الــسودان غـدا لـلــقاء البشير.
/القضاء الأوروبي يدين روسيا في قضيتي الصحفية بوليتكوفسكايا وفرقة بوسي رايوت.
و.ش
بنا 0456 جمت 18/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/18 - 02 : 08 AM