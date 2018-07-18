مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 18 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بنقل وتعيين مدراء في هيئة جودة التعليم والتدريب وتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار.

/سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الديوان الملكي.

/"التنسيقية" برئاسة ولي العهد تناقش الاطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الاولوية.

/الأميرة سبيكة تتلقى برقية شكر جوابية من سمو رئيس الوزراء.

/وزير الداخلية يستعرض مع الـسـفـيـر الأمــريكي العلاقات الثنائية

/الوزير المطوع: البحرين قضت على الفقر بكافة أشكاله.

/وزير العمل يتفقد البرنامج الصيفي للأطفال والناشئة.

/التربية: بدء تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد نوفمبر 2012.

/ديوان الخدمة المدنية: انخفاض الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة 3.5%.

/الشيخ عبدالله بن حمد يزور معرض «فانبروا» الدولي للطيران.

/مركز الشيخ إبراهيم للثقافة يتسلم دعمًا من بنك EFG.

/ممثلو (الشورى) في اللجنة الحكومية البرلمانية يبحثون مرئيات الحكومة بشأن تعديل قانوني التقاعد.

/المسقطي: 32 موضوعًا أحيل لـ (مالية الشورى) و24 تقريرًا أعدتهم اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.

/منذ افتتاحه في مارس الماضي.. 1428 جلسة علاجية بالإشعاع في مركز الملك حمد للأورام.

/استمرار القبول والتسجيل للفصل الأول في جامعة العلوم التطبيقية.

/الرئيس التنفيذي لشركة المطار والسفير الإندونيسي يبحثان تطوير التعاون الثنائي.

/البحرين تحصل على المزيد من الدعم المالي لتطوير تقنيات الحفاظ على البيئة.

/جامعة البحرين تحقق مركزاً متقدماً في كأس العالم للقوارب بالطاقة الشمسية في هولندا.

/(الاشغال) تنجز 66% من مشروع تأهيل 7 محطات للصرف الصحي.

/هيئة الثقافة تشارك في تنسيق جهود المشاركة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

/وثائق مسربة: قطر دفعت مليار دولار لمنظمات ارهابية.

/العراق يبحث عن الكهرباء الخليجية.

/إسرائيل تقر قانونا لمنع التعاطف مع الفلسطينيين.

/الشرطة العراقية تستخدم الهراوات لتفريق محتجين أمام حقل الزبير النفطي.

/15 قتيلاً مدنيًا حصيلة جديدة للغارات الجوية في جنوب سوريا.

/الناتو: واشنطن غير مستعدة للتفاوض مباشرة مع طالبان.

/الــرئـيس الـــمــــصـري يــزور الــسودان غـدا لـلــقاء البشير.

/القضاء الأوروبي يدين روسيا في قضيتي الصحفية بوليتكوفسكايا وفرقة بوسي رايوت.







و.ش



بنا 0456 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/18 - 02 : 08 AM