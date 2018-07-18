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الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق
2018/07/18 - 51 : 07 AM
المنامة في 18 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الاربعاء في مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار، ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %... الصغرى 20%.




و.ش

بنا 0438 جمت 18/07/2018


عدد القراءات : 28         اخر تحديث : 2018/07/18 - 51 : 07 AM
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