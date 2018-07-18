الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق المنامة في 18 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الاربعاء في مملكة البحرين سيكون حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار، ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %... الصغرى 20%.









و.ش



بنا 0438 جمت 18/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/18 - 51 : 07 AM