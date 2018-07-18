الجارالله: الكويت والسعودية سيوقعان على مجلس للتنسيق المشترك بين البلدين الكويت في 17 يوليو / بنا / قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى الكويت حاليا تأتي في إطار التوقيع على مجلس للتنسيق المشترك بين البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الجارالله قوله اليوم في تصريح له بهذا الخصوص أن هذا المجلس معنى بأطر التعاون المشترك ويسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف أن "زيارة الوزير الجبير الحالية الى الكويت تنحصر في التوقيع على مجلس التنسيق".





م.ح.



بنا 2053 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/18 - 16 : 12 AM