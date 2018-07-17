وزير الخارجية السعودي يصل الكويت الكويت في 17 يوليو/بنا/ استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي في مطار الكويت الدولي مساء اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير .



كما كان في استقبال وزير الخارجية السعودي على أرض المطار نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة المستشار عبدالله الموعد وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.





س.ي



بنا 1955 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/17 - 59 : 10 PM