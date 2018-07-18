الرئيس الامريكي يتراجع ويقر بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 واشنطن في 17يوليو/بنا/ اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه يقبل باستخلاصات اجهزة الاستخبارات الاميركية التي اكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016 محاولا تهدئة الجدل الحاد الذي اعقب تصريحاته خلال قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



واكد احترامه للوكالات الفدرالية الا انه قال ان التدخل الروسي لم يكن له اي تأثير على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها.



واوضح ترامب انه قال جملة اساسية خلال مؤتمره الصحافي نسي ان يستخدم فيها صيغة النفي ما جعل المعنى يتخذ منحى معاكسا.. وانه كان عليه ان يقول العبارة الاتية "لا ارى اي سبب لان لا تكون روسيا هي التي قامت بعملية التدخل".



وكان ترامب صرح في هلسنكي انه لا يرى اي سبب يدفع الى القول بان روسيا هي التي قامت بعملية التدخل.





س.ي



بنا 1947 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/17 - 59 : 10 PM