وصول أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام قادمة من اندونيسيا المدينة المنورة في 17 يوليو / بنا / وصلت اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من جمهورية اندونيسيا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الرحلة تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار جاكرتا ضمن مبادرة "طريق مكة" بتعاون 11 وزارة وجهة حكومية لإنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للسعودية، مشيرة الى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك تتويجاً لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام وتقليص فترة بقائهم في مرحلة القدوم وتماشياً مع رؤية السعودية 2030 حيث جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب، وسيتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بالحافلات المخصصة ‏بكل يسر وسهولة.





م.ح.



بنا 1941 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/07/17 - 59 : 10 PM