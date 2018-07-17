ادارة مجمع السلمانية الطبي: نظام التكييف يعمل بشكل طبيعي عدا قسم المناظير وجاري العمل على إصلاحه المنامة في 17 يوليو / بنا / أكدت ادارة مجمع السلمانية الطبي أن نظام التكييف بالمجمع يعمل بشكل طبيعي عدا قسم المناظير وجاري العمل على إصلاحه.



وأفادت انه بالإشارة إلى ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضعف تبريد التكييف في أحد أقسام المجمع، فإنها تود التوضيح أنه بعد تلقي خبر خلل التكييف، تم إبلاغ الهندسة والصيانة التي كانت على علم بالخلل، وجار العمل لإصلاحه وتبين بعد تفقد القسم وجود خلل في نظام التكييف بقسم المناظير فقط، بينما كان النظام يعمل وبشكل طبيعي في بقية الأقسام.



كما أشارت إدارة مجمع السلمانية الطبي أن قسم الصيانة قد تمكن حتى الآن من إصلاح جزء من الخلل المفاجئ في نظام التبريد بالقسم المذكور أعلاه، كما سيعمل على الانتهاء من عملية الصيانة الشاملة مع نهاية هذا الأسبوع، وذلك لعدم إمكانية إغلاق نظام التبريد بالكامل أثناء فترة تردد المرضى والمراجعين على قسم المناظير، مع العلم بأن جميع الاقسام يتم رصد المشاكل المتعلقة فيها من التكييف او أمور الصيانة الأخرى ويتم التعامل معها في حينها.



وتقدمت إدارة مجمع السلمانية الطبي بخالص اعتذارها للمرضى والمرجعين المترددين على قسم المناظير لما قد يترتب على أعمال الصيانة هذه من شعورهم بالضيق والانزعاج.



ن.ع/م.ح.



بنا 1922 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/17 - 42 : 10 PM