وزير الأشغال يكرم أعضاء مجلس بلدي المحرق بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الرابع المنامة في 17 يوليو / بنا / أقامت بلدية المحرق حفل تكريم أعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق والمساهمين بالعمل البلدي بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الرابع 2014-2018، وذلك تحت رعاية وحضور وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف.



وقد شهد الحفل تنظيم معرضاً مصاحب للمشاريع الاستراتيجية المقامة في محافظة المحرق والبالغ عددها 15 مشروع وعلى رأسها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ومشروع الجسر الرابع الرابط بين المحرق والعاصمة المنامة وحديقة المحرق الكبرى ومشروع تطوير السوق المحرق المركزي ومشروع دلمونيا ومدينة شرق الحد الإسكانية ومشروع "سعادة" والواجهة البحرية لمنطقة البسيتين، وممشى قلالي ومركز البسيتين الاجتماعي ومركز المحرق للرعاية، وغيرها من المشاريع المتعلقة بالحدائق والمنتزهات.



كما شهد الحفل عرض فلماً يوضح فيه التطور العمراني الفريد من نوعه في مدينة المحرق، حيث خطت مملكة البحرين خطوات رائدة للأمام في مجال التنمية الحضرية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وألقى رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق محمد آل سنان كلمة المكرمين تحدث فيها عن تنفيذ العديد من المشاريع في محافظة المحرق، وعلى رأسها مشروع حديقة المحرق الكبرى ومشروع تطوير سوق المحرق المركزي، إضافة للمطالبة باستملاك مجموعة كبيرة من الأراضي لغرض توفير الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذ العديد من مشاريع الحدائق والمنتزهات والمماشي وتطوير السواحل العامة"، مشيراً إلى أن مشاريع التشجير والتجميل وإنشاء الحدائق والمنتزهات والساحات الشعبية ومضامير المشي وبرنامج تنمية المدن والقرى والإشراف على تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتطوير الحضري للمناطق القديمة واستملاك المساحات اللازمة للتنمية، أسهمت بالارتقاء بالبيئة الحضرية لبعض المناطق في محافظة المحرق وتحقيق التجانس الحضري بين التكوينات العمرانية المختلفة كأحد الأهداف التي عمل عليها المجلس البلدي في دورته الحالية.







ن.ع/م خ/م.ح.



بنا 1827 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/17 - 35 : 09 PM