مسؤول عماني يبحث في لندن اخر التحضيرات للتمرين العسكري المشترك مع بريطانيا لندن في 17 يوليو / بنا/ عقد السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع في مقر مبنى البرلمان البريطاني اليوم الاثنين جلسة مباحثات رسمية مع جافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة .



وتم خلال جلسة المباحثات بحث مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين وآخر التحضيرات للتمرين العسكري العماني البريطاني المشترك ( السيف السريع / 3 ) الذي سيقام في السلطنة خلال الربع الأخير من هذا العام وتشارك فيه وحدات من أسلحة قوات السلطان المسلحة البرية والجوية والبحرية ووحدات مماثلة من القوات المسلحة الملكية البريطانية.



وذكرت وكالة الانباء العمانية ان تمرين ( السيف السريع / 3 ) يهدف الى تبادل الخبرات القتالية واللوجستية في مجال تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة من خلال استخدام أساليب وأسلحة حديثة وآليات تنسيق متطورة تساهم في تعزيز القدرات العسكرية وإدامة الجاهزية والكفاءة العملياتية للقوات المسلحة للبلدين .



كما تم بحث موضوع الضباط العمانيين المعارين للقوات المسلحة البريطانية والذين سيباشرون مهامهم في الأسلحة المختلفة خلال هذا العام .





س.ي



بنا 1756 جمت 17/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/17 - 07 : 09 PM